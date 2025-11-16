achtergrond

Het Antwoord op Alles = een Duits kenteken

komt ooit nog van pas

Alstublieft. Van een stijlloze inzender, voor u. Zomaar gespot op een plek ergens in Nederland (blauwe zone, je weet toch). Geen AI of fotosoep, maar een oosterbuur uit Kleef. Een nieuwe meme om discussies op socials te beslechten, columns in Trouw te pareren, Samsom-interviews in de Volkskrant samen te vatten en uiteraard om persco's van bondscoach Ronald Koeman te duiden. Het is allemaal GEL UL.

@Pritt Stift | 16-11-25 | 18:00 | 92 reacties

Reaguursels

