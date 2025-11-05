Alle stieren en schorpioenen verzamelen & naar buiten. De maansopkomst is zometeen om 16:27 uur scherp, en dan heb je ook wat: De Supermaan! Gegarandeerd spektakel met vrouwen die raaarrrr doen en mannen die hun telefoon op de nachtstand proberen te krijgen. BELANGRIJKE WAARSCHUWING: De volle maan brengt echter ook intensere emoties met zich mee. Daardoor kun je ook meer twijfels, angst en onrust ervaren rondom deze onderwerpen. Laat je hier niet teveel in meeslepen, met het afzwakken van de kracht van de maan zullen ook deze emoties weer lichter worden. (MARGRIET)