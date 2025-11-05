Jippie! Het is weer SUPERMAAN
Beter bekend als: bevermaan
Alle stieren en schorpioenen verzamelen & naar buiten. De maansopkomst is zometeen om 16:27 uur scherp, en dan heb je ook wat: De Supermaan! Gegarandeerd spektakel met vrouwen die raaarrrr doen en mannen die hun telefoon op de nachtstand proberen te krijgen. BELANGRIJKE WAARSCHUWING: De volle maan brengt echter ook intensere emoties met zich mee. Daardoor kun je ook meer twijfels, angst en onrust ervaren rondom deze onderwerpen. Laat je hier niet teveel in meeslepen, met het afzwakken van de kracht van de maan zullen ook deze emoties weer lichter worden. (MARGRIET)
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
SUPERMAAN (II)
Nog steeds niet de Maan van Marco Borsato
Blue Moon in het StamCafé
Heel veel Blue Moon-muziek in dit topic
Doe de buurvrouw een lol en kijk naar de maan
SUPERMAAN! Iedereen en z'n Marco naar buiten!
Filmpje. Supermaan Amsterdam realtime 4K
Schitterende beelden van Mooiste Maan van Het Jaar
Bloedmaan. DE BEELDEN, alleen hier in hi res!
Plaatjes. In groot formaat. Van de maan. Omdat de bol een bloedsinaasappel na deed vanmorgen, en dat is dus heel bijzonder. Opkliks voor volbloedmaan onderaan dit topic.