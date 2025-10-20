De bekende website GeenStijl.nl stopt met zichzelf actief omschrijven als Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend. Dat staat op GeenStijl, dus dan zal het wel kloppen. Directe aanleiding is het afscheid afgelopen weekend van de Haagse band Kane. Voor de jongere luisteraars: een advocaat van Kane noemde GeenStijl in een zaak over dit topic uit 2005 ooit 'tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend' en regelde daarmee betere PR dan 72 Paarse Broeken na zes jaar brainstormen ooit hadden kunnen bedenken.

Kane is er dus definitief mee gekapt, maar GeenStijl gaat gewoon door. In een wereld vol opgelegde regels en moraal schoppen we tegen heilige huisjes, staan we op de lange tenen van het Belgische mediakartel, de NPO en irritante BN’ers, en brengen we vlijmscherp en ongefilterd nieuws waar u ook nog af en toe om kunt lachen. U bent nog lang niet van ons af. We blijven tendentieus als het kan, ongefundeerd als we willen en nodeloos kwetsend als het moet.

Als wij in 22 jaar GeenStijl íéts hebben geleerd, dan is het dat we eigenlijk helemaal niks hebben geleerd, maar toch ook dat je grappen nooit moet uitleggen. En we merkten dat we dat, zeker nu we na 7 oktober 2023 door allerlei serieuze mensen opeens veel te serieus worden genomen (zie bijvoorbeeld hier of hier of hier of hier of hier of hier, afgelopen vrijdag nog) met de grap 'tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend' veel te vaak wel aan het doen waren. Daar hebben we geen zin meer in. Dus we kappen ermee.

En daarom willen we u, de reaguurder, graag vragen om met een nieuwe slogan te komen. We hebben zelf ook al een idee, maar omdat beter kunnen hier nog altijd uploaden is, gaan we eerst eens even luisteren naar uw input en komen we aanstaande 1 november, als we ZEVEN JAAR ONAFHANKELIJK zijn, bij u terug. Zin in een peuk nu, gedraaid met die geweldige Mascotte vloei die drie keer beter is dan gewone vloei.