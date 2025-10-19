Verschrikkelijk nieuws uit het Nederlands amateurvoetbal, waar vaak spelers worden uitgescholden, geïntimideerd en in elkaar gemept. Bij een wedstrijd tussen Kozakken Boys en SV Spakenburg (1-2) is een speler uitgescholden, geïntimideerd en in elkaar gemept. Ahmed El Azzouti speelde ooit bij Kozakken Boys, maar legde er gister namens Spakenburg twee in, en dat vonden ze bij Kozakken Boys: niet leuk. Al tijdens de wedstrijd uitten enkele supporters hun onvrede met de spreidingswet ('AZC, weg ermee'), om vervolgens moeiteloos over te schakelen op hun onvrede met El Azzouti ('kankermoslim, kanker Marokkaan'). Een steward zou bovendien na de wedstrijd hebben gezegd "geen Marokkanen" te beschermen en dat heeft die jongen geweten ook. Het thuispubliek bekogelde eerst de spelersbus van Spakenburg met bierblikken. Omdat El Azzouti ontzettend begaan is met persoonlijke hygiëne stond hij op dat moment nog te douchen en dat is hem duur komen te staan. Eenmaal buiten kreeg hij eerst een rookbom naar zijn kanis, daarna ontstond een korte klopjacht op de spits en zijn familie. "Ik heb mijn broer en broertje klappen zien krijgen. We renden naar de bus. Maar toen was mijn moeder nog op het sportpark," vertelt-ie. Voorzitter van Kozakken Boys ook enigszins ontdaan: "Ik stond er middenin, ik heb dit nog nooit meegemaakt." Allerdomste reactie op deze ellende komt natuurlijk weer van de KNVB (bekend van ontwikkelingssamenwerking): "Discriminatie is onacceptabel. Voetbal brengt mensen juist samen." Ja nee precies, zoals voetbal ook mensen samenbracht op een verlaten grasveld in Beverwijk in 1997, hartstikke gezellig. Het hele eieren eten is natuurlijk dat het mensen samenbrengt door ze tegenover elkaar te zetten, een prikkel die voor totale tokkies ongeveer even pervers is als een kinderopvang voor een pedo.