Italianen verzetten zich tegen uithuiszetting; blazen woning op, 3 agenten dood en 13 gewond
Wtf joh
Tja wanbetalers zijn over het algemeen geen mensen van de makkelijkste categorie, maar dit is dus next level. Een boerenfamilie in het Italiaanse Castel D'Azzano (Verona) heeft zich dusdanig hard verzet tegen een inval van de Carabinieri dat 3 agenten de dood vonden en 13 anderen gewond raakten, waarvan 11 ernstig. Het doel van de inval was een uithuisplaatsing vanwege ernstige financiële achterstanden. De twee broers en een zus hebben zich al tweemaal eerder met geweld verzet tegen pogingen hen uit huis te zetten, in oktober van vorig jaar werd daarbij ook gepoogd de boel op te blazen met behulp een gasfles. De autoriteiten dachten het daarom een derde keer te proberen met zwaarder geschut, maar het werd een bloedbad. Na meerdere vriendelijke tot minder vriendelijke verzoeken om naar buiten te komen, forceerde de Carabinieri de deuren en dakramen. Op dat moment vloog het hele zooitje de lucht in. Twee bewoners, een broer en zus, beide rond de 60 jaar, liggen met brandwonden in het ziekenhuis en zullen worden gearresteerd op verdenking van meervoudige moord. De andere broer is mogelijk nog op de vlucht.
Three officers with the Carabinieri were killed, while thirteen other soldiers and police officers were injured earlier today in Northern Italy, after an explosion occurred during a “evacuation operation” at a farmhouse near Castel d'Azzano. The explosion is reported to have been… pic.twitter.com/cGRPMoRhnn— OSINTdefender (@sentdefender) October 14, 2025
Thoughts and prayers
Non è possibile esprimere il dolore che ha colpito l’intera Arma, a partire dal Com. Gen. Salvatore Luongo, per la scomparsa dei #Carabinieri Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, travolti dal crollo di un edificio a Castel D'Azzano (VR) durante attività di servizio pic.twitter.com/5rD0fjA9JF— Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) October 14, 2025
Con profondo dolore apprendo della tragica scomparsa di tre Carabinieri e del ferimento di altri tredici tra militari dell’Arma, Vigili del Fuoco e Polizia, a seguito di un’esplosione avvenuta durante un’operazione di sgombero nel Veronese.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 14, 2025
Il mio cordoglio e quello del Governo… pic.twitter.com/kq4cJZ2E3h
"Con immenso dolore ho appreso stamattina della tragica scomparsa di tre #Carabinieri, caduti in servizio questa mattina a Castel d’Azzano (VR), travolti da un’esplosione durante un’operazione di sgombero.— Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) October 14, 2025
Desidero rendere onore alla memoria del Luogotenente Carica Speciale Marco… pic.twitter.com/YM4WIMOkPk
