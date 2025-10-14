Tja wanbetalers zijn over het algemeen geen mensen van de makkelijkste categorie, maar dit is dus next level. Een boerenfamilie in het Italiaanse Castel D'Azzano (Verona) heeft zich dusdanig hard verzet tegen een inval van de Carabinieri dat 3 agenten de dood vonden en 13 anderen gewond raakten, waarvan 11 ernstig. Het doel van de inval was een uithuisplaatsing vanwege ernstige financiële achterstanden. De twee broers en een zus hebben zich al tweemaal eerder met geweld verzet tegen pogingen hen uit huis te zetten, in oktober van vorig jaar werd daarbij ook gepoogd de boel op te blazen met behulp een gasfles. De autoriteiten dachten het daarom een derde keer te proberen met zwaarder geschut, maar het werd een bloedbad. Na meerdere vriendelijke tot minder vriendelijke verzoeken om naar buiten te komen, forceerde de Carabinieri de deuren en dakramen. Op dat moment vloog het hele zooitje de lucht in. Twee bewoners, een broer en zus, beide rond de 60 jaar, liggen met brandwonden in het ziekenhuis en zullen worden gearresteerd op verdenking van meervoudige moord. De andere broer is mogelijk nog op de vlucht.