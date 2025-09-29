Het rapport door het NHS Genomics Education Programme genaamd 'Should the UK government ban first-cousin marriage?' verscheen zeven dagen geleden, maar staat niet meer online. In het rapport over huwelijken tussen volle neven en nichten werd tegen een verbod gepleit en werden de voordelen ervan bezongen. Zo zouden de huwelijken bijdragen aan "stronger extended family support systems and economic advantages." De vele medische risico's en IQ-mindering voor het nageslacht worden afgedaan met dat "other things increase the risk of this too, such as alcohol, smoking and parental age, “none of which are banned in the UK”."

De praktijk komt natuurlijk bijna uitsluitend voor in Engelands Pakistaanse gemeenschappen (zo'n 55%), vindt meer dan eens onder dwang plaats en wordt daarbij gebruikt om Pakistaanse neven en nichten legaal naar Engeland te migreren. Bovendien dragen die bezongen 'stronger extended family support systems' ook absoluut bij aan hoe gehele Pakistaanse gemeenschappen wisten van, en elkaar rugdekking gaven bij de verkrachting en uitbuiting van talloze inheemse Britse meisjes.

Maar het rapport concludeert: "Genetic counselling, awareness-raising initiatives and public health campaigns are all important tools to help families make informed decisions without stigmatising certain communities and cultural traditions." Ook belangrijk!