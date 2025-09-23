Jezus TERUG
Hij komt, hij komt
Dat u het ff weet: er zijn weer een paar mensen die denken dat vandaag de wereld vergaat. Of, specifieker, dat Jezus Christus vandaag uit de hemelen zal neerdalen en de rapture ofwel de 'opname' van de gelovigen zal voltrekken, volgens Bikker & Bontenbals favoriete boek hetgeen dat voorafgaat aan het einde der tijden. Dat begon allemaal met een Zuid-Afrikaanse pastor die een profetie zou hebben ontvangen en sloeg vervolgens over naar Amerikaanse religekkies op TikTok, die de terugkomst van de Heer (m, v, x) linkten aan de oorlog in Israël, de moord op Charlie Kirk en een lukrake verzameling andere grote gebeurtenissen. Zoals dat gaat is de groep die de voorspelling bespot vele malen groter dan de paar mensen die daadwerkelijk klaarstaan om opgebeamd te worden, maar MOCHT HET TOCH GEBEUREN dan leest u het hier als eerste.
