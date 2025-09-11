Ene mevrouw Nabila Habiby was dus een tijdlang bij Edgar Davids (evenveel clubs als dames) in dienst, kennelijk 'een goede vriendin', had de sleutel van zijn huis en wilde plotseling toch iets meer dan alleen die vriendschap en dat dienstverband - misschien betaalde hij beroerd? Wat deze dame toen een goed plan leek is een iets minder verfijnde Thomas Crown Affair op touw zetten. Enfin, ze ging uit stelen en nam mee: zijn tandenborstel, zijn zonnebrand, zijn lenzen, zijn sokken, zijn voetbalschoenen, zijn voetbalshirts, zijn zonnebrillen, zijn gekke sportbrilletjes, zijn Rolexen, zijn geld, zijn beddengoed, zijn gastendoekjes, zijn theepot, zijn koffiekopjes, zijn nagelschaar, zijn speciale en vooral ook dure koffiecups van Nespresso die bijna nergens meer te krijgen zijn, zijn matras, zijn auto's, zijn pyjama zijn fatbike, zijn XXL-onderbroeken, zijn Ballon d'Or o wacht die heeft hij zeer onterecht niet, zijn kaplaarzen, zijn fruitmand, zijn bankdekentje waar hij zich 's avonds onder verstopt als Sigrid Kaag in beeld komt, zijn haarband, zijn ideeën , zijn imago zijn kunstcollectie.

In ander Ajacieden-nieuws: Sjakie Swart is 87 jaar jong en 75 jaar lid (!) van de Amsterdamse club. Ter gelegenheid daarvan wordt hij getrakteerd op een speciale conference van Youp (even oud als Sjaak) die hem tot snikken roert. Ontroerend beeld van een toch wel steeds fragielere Sjaak hieronder.