Is dit ons parkeerbeleid nog wel? Raamambtenaren beginnen War on Parkeerautomaten
Eerst kwamen ze voor de analoge apparaten, en we zeiden niks, want we hadden een PIN-pas, nu komen ze voor de digitale apparaten, en we zeggen weer niks, want we hebben een app gedownload
"Door de populariteit van digitale parkeerapps halen tientallen gemeenten parkeerautomaten weg. Ouderenorganisatie Senioren Brabant-Zeeland slaat alarm en waarschuwt dat kwetsbare groepen in de knel komen."
De sjeu is er al heel lang af in deze maatschappij, en nou pakken ze ook al onze parkeerautomaten af. Vroeger had het nog sfeer, ergens betaald parkeren: je zette je auto neer, keek of de zijspiegel van je buurman er nog aan zat en ging daarna op zoek naar zo'n automaat, was je meteen helemaal ondergedompeld in de sfeer van zo'n buurt, weet u. Maar nu? Nu moeten we dus allemaal aan de parkeer-apps. Verschrikkelijk onpersoonlijk allemaal, je moet weer iets downloaden, je GPS aanzetten, je privacy opgeven. Waarom kun je niet gewoon met je PIN-pas, of beter nog, met een grote zak kleingeld, betalen? Straks hoef je niet eens meer uit je auto te stappen, meneer, zitten we allemaal thuis op ons stoeltje terwijl ons hologram ergens in VR de boodschappen doet en een vissie haalt. De sjeu, waar is de sjeu gebleven.
Normaal Nederland (bejaarde VVD-parelketting) in opstand
Ankie Broekers-Knol woedend over verdwijnen parkeerautomaten: 'Waardeloos, echt waardeloos! Niks mag meer normaal' https://t.co/TH2PBYhpgF #WNL— WNL Vandaag (@WNLVandaag) September 8, 2025
Channeling
