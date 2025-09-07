achtergrond

Omdat Bruce Springsteen nog geen miljardair is (O JA TOCH WEL) trekt de Amerikaanse working class hero - hier geliefd van Timmermans tot Nanninga - al dan niet aangespoord door platenboer Sony plots z'n halve kluis leeg. Eerst was er al die (niet goedkope) Lost Albums-box met zeven nooit uitgebrachte joekels en nu is er plots een dikke heruitgave van De Baas' duistere en ingetogen meesterwerk Nebraska. En wat voor een: meerdere cd's/lp's met daarbij ook ELECTRIC NEBRASKA, toch wel de heilige graal voor Springsteen-fans. Het verhaal: Springsteen nam demoversies op zodat de E Street Band er elektrische nummers van kon maken, maar uiteindelijk koos The Boss voor op de plaat toch voor de uitgeklede demo's. Van de elektrische nummers wist iedereen het bestaan wel af (hoewel Springsteen zelf het meermaals ontkende), maar ze waren nooit door het grote publiek gehoord - zelfs niet als bootleg. ENFIN, Nebraska makkers, Springsteens allermooiste en allerbeste en rauwste en fijnste plaat, de heruitgave komt 17 oktober uit en voorts sluiten we af met de opmerking dat The Beatles groter zijn dan The Rolling Stones, maar ze beide boven The Kinks staan. Meer nieuwe muziek na de klik.

Een fenomenale ode aan de grote Jason Molina

Suede (van de grote vier)

Faithless (kent u)

David Byrne (icoon)

Forrest VanTuyl (lekkere country)

Big Thief (indiefolkiconen)

Blessthefall (rammen)

Grant-Lee Phillips (singer-songwriter folk)

La Dispute (weirde posthardcore ofzo)

Fleshwater (rock)

FM (rock)

Glenn Hughes (boomer metal)

Modern Life is War (hardcore)

Saint Etienne (pompiedom lounge)

Shame (postpunk)

Street Eaters (punk)

Tallah (heavy metal)

Kletsen over een nieuwe EP van Pulley (punkiconen)

Green Carnation (extreem wacke fluitmetal)

@Mosterd | 07-09-25 | 20:30 | 51 reacties

