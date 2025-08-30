achtergrond

Oorlogsheld en Top Gun-inspiratie Randy Cunningham gestopt met vliegen

Een laatste eresaluut

FOTO (ANP): Niet de piloot uit het verhaal

Piloot Randy Cunningham is niet meer. Hij werd oorlogsheld door zijn Maverickiaanse manoeuvres tegen MiG-straaljagers tijdens de hevigste luchtgevechten die plaatsvonden tijdens de Vietnamoorlog - hij knalde drie MiGs uit de lucht. Wat wil je ook als je één dag na de Japanse aanval op Pearl Harbour bent geboren, hij was gemaakt voor de LUCHT. Na zijn pilotenleven bleef hij aan de grond en werd hij congreslid, dat ging dan ook iets minder toen hij in de problemen raakte door beschuldigingen van corruptie, waardoor hij uiteindelijk 8 jaar moest brommen. Gelukkig verleende Ome Donald hem in 2021 gratie, zoals het heurt met helden. Maar dat is allemaal niet belangrijk in het licht van zijn grootste heldendaad: als inspiratie gelden voor "Maverick" in de TOPFILM TOP GUN. Aan hem hebben we die grandioze openingsscène en de ontzettend toxische liefdesrelatie tussen Tom Cruise en Kelly McGillis te danken. Goed, de held is nu op weg richting hoogtes waar hij met zijn straaljager nooit kon komen, naar de sterren en daar voorbij zo ongeveer. Daarom dit laatste eresaluut voor Randall "Duke" Cunningham, op 83-jarige leeftijd voorgoed uitgevlogen.

RIP

Een van de beste openingsscènes ooit

Tags: Top Gun, Randy Cunningham, piloot
@Dorbeck | 30-08-25 | 20:40 | 50 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

