Tunen we in op het EHAM YT Channel van de immer enthousiaste Boy Randsdorp die onvermoeibaar en in weer en wind commentaar levert bij alle departures en arrivals van vliegmasjiens uit de hele wereld op AMS. Vandaag krijgt Boy - en alle overige spotters - een enorme kers op de appelmoes. Want de Air Force One komt naar Schiphol. Ome Trumpie steeg om 13:16 uur op vanaf Andrews AFB, en met een beetje meewind is Ome Doon mooi op tijd voor de stamppot boerenkool op Huis ten Bosch. Veel kijkplezier!

Update: LIVE NOS 19:00 uur AANKOMST WERELDLEIDERS

Update: ETA Trump Air 19:30 uur, en dan met de Marine One naar Het LogeerPaleis in Den Haag.

Update: Trump zet voet op Nederlandse bodem (prachtig plaatje hieronder).