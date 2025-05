Op 13 februari drong de toen 18-jarige Tijn B., die nu geen 18 meer is maar 19, het gebouw van de Tweede Kamer binnen, dreigend mensen neer te steken, maar niet om een politicus te vermoorden (minister Veldkamp moest in allerijl in veiligheid worden gebracht), nee heus niet, maar om zelfmoord te plegen, zo zegt zijn advocaat tijdens de pro-formazitting in de de rechtbank Den Haag. Het OM, dat Tijn vervolgt voor voorbereiding van moord met terroristisch oogmerk, ziet dat iets anders en noemt zijn zelfmoordmotief "twijfelachtig". Tijntje werd destijds overmeesterd door de Marechaussee maar niet voordat hij eerst een beveiligingsmedewerkster zou hebben gedreigd dood te steken als hij niet werd doorgelaten. "Vervolgens sprong hij over de beveiligingspoortjes en maakte stekende bewegingen naar andere beveiligers achter glas in de ontvangsthal." Tijns advocaat zegt echter dat hij geen enkele kwaad in de zin had jegens een politicus, als hij die was tegengekomen, waarop juist in het Kamergebouw (VERRASSING) een grote kans is. Het is een bijzonder verhaal van Tijn, die zelf zegt naar huis te willen. Dat gaat nog eventjes niet gebeuren: hij zit vast "tot de volgende zitting op 30 juli".