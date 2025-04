Uitstekend stukje onderzoek van Follow The Money naar vlugge vogel (aasgier meer) Oguz Dulkadir: "Oguz Dulkadir, oprichter van de Weekend Academie, profileert zich als weldoener van kansarme kinderen. Achter het liefdadige imago schuilt een lucratief verdienmodel: scholen krijgen de rekening via een commerciële tak, maar schoolbesturen wisten niet dat het geld in Dulkadirs eigen zak belandde."

Wat het nog een graad heter maakt is dat Dulkadir het weggesluisde geld zou hebben geïnvesteerd in vastgoed voor een niet mis te verstaan bedrag van 4,5 miljoen euro. Nou kan je daar in Amsterdam wellicht één mooi pand van kopen, maar in de rest van Nederland geldt dat als heel veel centjes. In 2024 kocht hij nog een villa in Amstelveen voor 2,2 miljoen. Leuk detail voor de kansarme kinderen: er zijn vijf slaapkamers en een gastenvertrek in de villa.