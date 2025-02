Voor de volledigheid: dit sentiment wordt nog altijd ingegeven door de angst voor een Russische invasie in West-Europa of de Baltische NAVO-staten waar Rusland het motief noch de middelen voor heeft, en versterkt door Trumps terugtrekkende bewegingen als het gaat om Europese 'veiligheid'.

In opdracht van de NOS deed Ipsos een representatief onderzoek onder 1944 Gewone Nederlanders en schrijft: "Zes op tien Nederlanders vinden dat Nederland meer moet doen om de Europese defensie te versterken. (...) Een mogelijke manier is het opzetten van een Europees leger. De steun hiervoor is duidelijk gestegen. Vorig jaar was 42 procent voorstander, nu is dat gestegen tot 49 procent. Zeventien procent vindt een Europees leger geen goed idee. De stijging is nog forser als we het vergelijken met april 2019 (toen was 37% voor). Ook kiezers van de PVV zijn vaker voor (39%) dan tegen (25%)."

De dienstbereidheid daarentegen stijgt niet: "Ondanks de zorgen over een expansie van de oorlog richting Europa, neemt het percentage dat zichzelf bereid en in staat acht om het leger in te gaan niet toe (nu 18%, in december 17%). Die percentages komen nog altijd goed overeen met eerder internationaal onderzoek uit 2015. Interessant is dat 36 procent wel voor een herinvoering van de militaire dienst is (30% is tegen). Voorstanders zijn voornamelijk ouder dan 45 jaar, waardoor zij zelf niet in dienst zouden hoeven te gaan. Jongere Nederlanders, voor wie dit zou gelden, zijn vaak tegen."

Wat dat Europese leger betreft; Europese krijgsmachten zijn al vergaand geïntegreerd, de luchtmachten van Denemarken, Finland, Zweden en Noorwegen vliegen met 250 straaljagers bijvoorbeeld al als één luchtmacht. In feite is er al een Europees leger, net zoals er al een Europese Economische Gemeenschap was voordat de politieke en monetaire unie daar bovenop geforceerd werd. Kortom, kunnen we het 'Europese leger' niet gewoon houden zoals het is, zonder daar een Brussels Pentagon overheen te bouwen?