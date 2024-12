Ja toch nog even bekijken hoor, dit videootje uit Dit is Tijs van gisteren, waarin staatssecretaris Struycken van NSC het heeft over de door een meerderheid van een Tweede Kamer (inclusief SPijtobtant Jimmy Dijk) aangenomen motie van Bente Becker over onderzoek naar opvattingen van migranten. Opvallend aan die motie is toch wel dat Timmerfrans, de Volkskrant en de hele reutemeteut er pas over vielen nadat er dinsdag en woensdag commotie (we gaan al) over ontstond op social media. Zelf vonden ze de motie, die ze gehoord hebben omdat hij werd uitgesproken in een Kamerdebat, en gelezen hebben omdat ze erover moesten stemmen, kennelijk helemaal niet zo problematisch. Wij denken dat dat komt omdat ze de motie eerst gewoon beoordeelden zoals hij bedoeld is en door iedereen die wel eens moties leest ook wordt geïnterpreteerd. Maar omdat er mensen in het land de motie als kwetsend ervaren (daartoe opgehitst door wat de Volkskrant normaal desinformatie op sociale media zou noemen, waar werd gedaan alsof de overheid individuele opvattingen nauwgezet bij gaat houden via een soort NCTV-achtige constructie), is deze opeens kwetsend. En omdat mensen dat zo ervaren, heeft Nederland nu een motie-Beckercrisis.

Maar goed, die video, daar ging het allemaal om. Struycken noemt de motie namelijk zorgelijk. Terwijl het kabinet in reactie op de motie het volgende heeft geschreven: