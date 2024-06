Je hebt schuim, je hebt kots, je hebt kots van vorige week in een plastic zak én je hebt Sanil Boughlalah, Hein Busschers, Mees Telkamp, Kaan Birinci en Daan van Stapele. De vijf behoorden tot het moordeskader dat Carlo Heuvelman heeft doodgeschopt op Mallorca. Ze hébben het gedaan, hoe valt zo'n Carlo anders dood neer, alleen kon de rechter niet bewijzen WIE de fatale beuken had gegeven. Omdat de Hilversummers zich allemaal hielden aan de gore omerta gingen ze min of meer vrijuit - een inktzwarte dag voor Nederland, waar inwoners beter beschermd moeten worden tegen dronken doodschoppende debielen als Sanil Boughlalah, Hein Busschers, Mees Telkamp, Kaan Birinci en Daan van Stapele uit Hilversum. Heel Holland is het geweld van dit soort idioten namelijk echt helemaal SPUUGZAT.

Welnu, het leven van de familie en vriendin van Carlo is toch al kapot, dan zeiken we ook nog wel over z'n graf, zullen ze gedacht hebben. De vijf gaan in cassatie omdat ze de schadevergoeding (218.057 euro) niet willen betalen aan de vriendin van Carlo. Juridische blabla van haatadvocaat Anis Boumanjal: "Het hof ging ervan uit dat Carlo en zijn vriendin een gezamenlijk huishouden hadden en zij afhankelijk was van zijn inkomsten voor levensonderhoud. Wij betwisten hun relatie helemaal niet, maar op het gegeven dat zij afhankelijk was van zijn inkomsten is juridisch gezien wel wat af te dingen." Jaja, recht is recht en krom is krom, maar we worden echt kots- en kots- en kotsmisselijk van de scheve strapatsen van die kopschopkutkneuzen.