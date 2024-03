Geniale zet van Appelsientje: omdat ze in Den Haag helemaal niks kunnen, is er in Dit Land een idiote suikertaks op frisdrank ingevoerd. Dat betekent dat je voor Coca Cola Zero (zit: geen suiker in) wél suikertaks moet betalen, maar voor melk (zit: wel suiker in, maar ook een boze trekkerlobby achter) niet. En nu dachten ze bij Appelsientje: dan gooien we gewoon een pak melk over onze frisdranktank, en dan hoeven we minder suikertaks te betalen. En DAT MAG DUS GEWOON. "'Op basis van de huidige wetgeving is dit toegestaan', laat demissionair staatsecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst, Marnix van Rij aan BNR weten." Hele dikke W voor Appelsientje, hele dikke L voor al die plezierverbieders in de Tweede Kamer die alle leuke dingen alleen maar duurder willen maken, maar niet goedkoper. Deze loophole is overigens eenvoudig op te lossen met een Stijlloos Plan: gewoon álle accijns afschaffen. Peuken weer goedkoop, tanken voor een normale prijs, bier ieder weekend in de aanbieding en Return of The Happy Hour. Scheelt enorm in AOW-uitkeringen en pensioenen, het hele huisvestingsprobleem is binnen 5 jaar opgelost en de SJEU zit in één klap terug in de maatschappij. En de rest van het geld halen we gewoon bij Ontwikkelingssamenwerking. Gooi maar in de ideeënbus voor het kabinet-Ondergrens I Kim Putters!