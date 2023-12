Toegeven, we hadden gezien de Israëlische reactie op de vorige ontkledings-controverse niet verwacht dat we zulke beelden snel opnieuw zouden zien. Maar hier zijn we, massaler en 'beter' gefilmd/gemonteerd dan elke voorgaande massadetentie- en ontkleding. De beelden zouden afkomstig zijn van een embedded Israëlische fotojournalist die we nog moeten vinden, maar de beelden zijn gedeeld door Hamas/PIJ-kanaal Quds News Network.

De optics zijn spraakmakend, maar dit blijft gewoon een volkomen terechte standaardprocedure als je een stedelijke doodsstrijd voert tegen een terroristische organisatie die al decennia achtereen zelfmoordcommando's met bomvesten door hun eigen straten paraderen - foto's bijvoorbeeld hier, hier, hier, hier, hier en hier.

Echter, er staan ditmaal onderstaand wel duidelijk twee kinderen tussen de ontklede "Hamas-verdachten". En ja, er zijn veelvoudig terreurdaden gepleegd door Palestijnse minderjarigen die soms pas 13 jaar oud waren. Maar of de onderstaande kinderen hier nou echt thuishoorden? Ook lijkt het er heel sterk op dat een derde persoon een verstandelijke beperking heeft. De IDF heeft nog niet gereageerd op deze gisteravond verschenen video.

In ander Gaza-nieuws bezocht Netanyahu Gaza gisteren voor de tweede keer sinds het begin van de grondoperatie op 27 oktober. Zie beelden na de breek.

In wéér ander Gaza-nieuws weigeren Hamas en Islamic Jihad een permanente wapenstilstand. Reuters schrijft het als volgt op: "Hamas and the allied Islamic Jihad have rejected an Egyptian proposal that they relinquish power in the Gaza Strip in return for a permanent ceasefire, two Egyptian security sources told Reuters on Monday."

Weet je wanneer er een permanente wapenstilstand was waarbij Hamas en Islamic Jihad gewoon comfortabel in het zadel zaten? Op 6 oktober.

Nu wordt Gaza volgend jaar nog een Saoedi Arabische/Emiratische provincie. Wat voor iedereen behalve Hamas overigens echt een uitstekende uitkomst zal zijn.