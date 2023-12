BREAKING: New Palestinian public opinion poll released by PCPSR — the first since October 7th. Main findings: 🔸️72% support the 10/7 massacre 🔸️Support for Hamas triples in West Bank (82% supported the massacre) 🔸️Support for "armed struggle" rises ten pts to +60%

Het bovenstaande onderzoek werd gedaan door het Palestinian Center for Policy and Survey Research onder een steekproef van "1231 adults, of whom 750 were interviewed face to face in the West Bank and 481 in the Gaza Strip in 121 randomly selected locations. The sample is representative of the residents of the two areas." Uit dat onderzoekt blijkt dat tussen 22 november 2 december 82% van de Palestijnen in de West Bank en 57% van de Palestijnen in Gaza Hamas' orgie van geweld op 7 oktober steunen, ondanks de gevolgen die dit voor Gaza heeft gehad. Noteren we!

Het Israëlische Channel 13 bericht ondertussen dat commandant Yad Mordechai van het IDF Home Front Command (wiki), verantwoordelijk voor de organisatie van civiele verdediging, tijdens een bijeenkomst heeft gezegd: "De situatie in het noorden is erger dan de situatie in de Otef, we hebben een streefdatum vastgesteld voor de oorlog in het noorden." Dat ligt een klein beetje in lijn met die nog altijd onbevestigde, en waarschijnlijk technisch onjuiste, berichten dat de IDF het Libanese leger (dat geen kans maakt geen tegen Hezbollah) 48 uur kreeg om Hezbollah tot achter de Litani-rivier te 'bewegen'.

Enfin, u bent weer bij. Meer belangwekkend beeld na de breek. Wij gaan live:

Naschrift 09:26 - Dat bovenstaande onderzoek toont ook weer bij uitstek het islamitische fenomeen 'gesegmenteerde logica' in plaats van 'continue logica'. Desgevraagd staat 72% achter een terreurdaad, maar in dezelfde adem is zo'n zelfde populatie in staat te ontkennen dat die terreurdaad überhaupt heeft plaatsgevonden. Datzelfde zie je met 9/11. Enerzijds is Bin Laden een held, anderzijds was het een inside job/de Mossad.

Update 12:02 - Volgens de IDF opnieuw massale Hamas-overgaves vanuit/rondom Kamal Adwan Hospital te Gaza Noord. Video hier, foto's hier. De mannen geven zich volledig gekleed over. Maar de mannen die wapens en munitie verzamelen en neerleggen doen dat met ontbloot bovenlijf.

Update 12:15 - Gedonder in Jenin, Westbank. Ten eerste, opnieuw veel arrestaties door de IDF. Ten tweede hebben IDF-soldaten er tijdelijk een moskee bezet. En voordat de officiële IDF-boodschap via de luidspreker werd voorgelezen hebben IDF-soldaten er verschillende Chanoeka- en andere joodse liederen doorheen gezongen. Het officiële, in het Arabisch voorgelezen IDF-bericht luidde: "In the name of God, the Merciful, here is the IDF speaker. Residents, the story is over! We will not accept the continuation of the current situation, we will not accept inventions by terrorists in the camp from today, the future will be clean for the residents of the camp, a beautiful and honorable life! There is no power and no valor except in God!"