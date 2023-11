Wat was 'iedereen' boos op Yvonne Coldeweijer toen ze zinspeelde op 'juice' rond presentator Tim den Besten, over wie later duidelijk werd dat hij kampt met een zeldzame vorm van kanker. Maar het een speelt dus naast het ander: "Tegen televisiepresentator Tim den Besten (36) liggen drie aangiftes. Hij zou op de homo-datingapp Grindr de identiteit van drie mannen hebben misbruikt, ondanks herhaaldelijke verzoeken van de slachtoffers om daarmee te stoppen." Het Parool doet al maanden onderzoek en heeft 'na zorgvuldige afweging' besloten te publiceren, 'gelet op de ernst van de misstand en het feit dat de aantijgingen over een langdurige periode gaan waarin Den Besten zijn reguliere werkzaamheden uitvoerde'. Den Besten gebruikte dus de identiteit van anderen om met kerels te k(l)etsen, met teksten als 'neuk me please' en 'dek me als een paard', en ging daar ook mee door nadat hem gevraagd was ermee te stoppen. Er liggen drie aangiftes, want de personen wier identiteit werd gegapt hebben daar flink last van. "De slachtoffers zeggen er psychische problemen aan over te hebben gehouden. Twee van de drie zeggen erdoor in therapie te zitten." Uitsmijter: "De VPRO zegt niet op de hoogte te zijn van aangiftes."

UPDATE REACTIE VPRO: De omroep is geschrokken, maar nieuw seizoen '100 dagen' komt gewoon op de buis