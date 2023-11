Told you so. Bij het Prins Bernhard Cultuurfonds snappen ze niks van cultuur. Want iedereen die wel eens een boek (cultuur, red.) heeft gelezen wist al lang dat Ome Benno in de jaren dertig lid was van de nazies en iedereen die dat niet wist had het in ieder geval kunnen weten. Zeker iedereen die bij een instelling werkt die een speciale band heeft met Prins Bernhard, zoals bijvoorbeeld het Prins Bernhard Cultuurfonds, dat genoemd was naar Prins Bernhard. Maar goed, omdat je het in Dit Land heel ver kunt schoppen als je maar lang genoeg doet alsof je achterlijk bent en pas in actie komt als dat van 'De Beeldvorming' moet, heeft directeur Cathelijne Broers nu aangekondigd dat Prins Bernhard is gecanceld door het Prins Bernhard Cultuurfonds, dat voortaan verder gaat onder de naam X Cultuurfonds. Daarmee loopt het Prins Bernhard Cultuurfonds overigens ver achter op de Prins Bernhardschool in het achterlijke gehucht Tilburg, die Prins Bernhard al twee jaar geleden heeft gecanceld. Extra leuk: het Prins Bernhar d Cultuurfonds steunt de vernieuwing van het Verzetsmuseum, waar tegenwoordig Palestinaleuzen op de muur staan. Kunnen ze daar over 80 jaar weer mooi afstand van nemen. Een woordvoerder van Het Joseph Goebbels Genootschap te Hilversum heeft overigens nog niet gereageerd op de ophef.

Tu quoque MAXIMA