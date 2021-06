"De Basisschool Prins Bernhard in Tilburg (die dus geen Prins Bernhard meer heet, GS) heeft donderdagochtend haar nieuwe naam feestelijk bekendgemaakt. "De naam Prins Bernhard vonden we niet echt iemand om een school naar te vernoemen", vertelt directeur Emmy Hart. Vanaf 1 juli heeft de school Harten4." Je mag verdomme niet eens meer Nederland voor en tijdens de oorlog verraden en dan na afloop doen alsof je een koene verzetsstrijder bent, je helemaal het schompes wippen terwijl je door een hopeloos naïef volk dik wordt betaald om met een of ander adellijk mokkel getrouwd te zijn, links, rechts, onder & boven steekpenningen in je zak steken, glashard liegen over je lidmaatschap van de NSDAP en ondertussen over ieder wissewasje een grote muil hebben in de Telegraaf, of je wordt al gecanceld door Emmy Hart en haar kornuiten die vervolgens de episch sneue naam Harten4 (Hart, Harten4, zou ons niks verbazen als Emmy straks 9 miljoen overgehouden blijkt te hebben aan deze deal) voor een school in Tilburg, sowieso de asla van de Nederlandse beschaving, verzinnen. Maar wat gaan de Prins Bernhardschool in Kollum, de Rijdende School Prins Bernhard in Geldermalsen, de Prins Bernhardschool in Velp, de Protestants Christelijke Basisschool Prins Bernhard in Ermelo, de Christelijke Basisschool Prins Bernhard in Garderen, de Bernhardschool in Steenwijk en de Prins Bernhardschool in Dordrecht (niet allemaal nabellen svp RTL Nieuws redactie) nu doen? En moeten alle 982 Prins Bernhardstraten in alle achterlijke gehuchten van Dit Land dan binnenkort ook allemaal Harten4straat gaan heten?