Dat is nog eens een kop uit de hel. "Jonge veiligelanders die voor overlast zorgen, hadden in hun thuisland vaak al problemen." De strekking van het artikel: "Minderjarige veiligelanders uit Marokko die in Ter Apel en andere delen van Nederland voor overlast zorgen, komen vaak uit gezinnen waarin al problemen waren met geweld, misbruik en drugsverslaving. Dat valt te herleiden uit het rapport I have nothing to lose over het rondreisgedrag van alleenstaande Marokkaanse minderjarigen." En wat wij Eric van der Burg hier in Nederland heeft gedaan is met een stuk appeltaart en een Miele-voucher ze applaudisserend opwachten bij de poort, net zolang tot de complete asielketen in de stront loopt (nu). Want wat zijn nou de redenen dat deze veiligelanders, die géén kans maken op een verblijfsvergunning, toch heel (on)gezellig naar Nederland komen? "Dat zijn onder meer de weekvergoedingen die ze krijgen, de 'goed georganiseerde en comfortabele opvangcentra' en een 'vriendelijke politie' waardoor gedragsproblemen of strafbare feiten minder gevolgen hebben dan in andere Europese landen. Daarnaast is Nederland ook aantrekkelijk voor de doelgroep vanwege de mogelijkheid om zwart te werken, de beschikbaarheid van drugs en de mogelijkheid om geld te verdienen door drugs te verkopen. Ook het gebrek aan een terugkeerovereenkomst tussen Nederland en Marokko speelde de afgelopen jaren mee mee." Nou makkers, lees het hele stuk maar hierrrr bij RTV Noord, wij zijn even onze kop door een glasplaat rammen. Wat MOETEN we in godsnaam met deze lui?

Gaat lekker zo

Controversieel? Nee hoor!