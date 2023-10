"Nog kleiner dan een tiny house en misschien wel geschikt voor een zoon of dochter die zelfstandig wil gaan wonen." NEEEEEE zo'n dichtgetimmerde paddestoel van Grote Smurf is voor helemaal NIEMAND geschikt. Een microwoning is alleen geschikt voor je hond om lekkker in te bouten. We hebben het hier alleen maar over OMDAT HUGO DE JONGE NIKS KAN maar Hugo de Jonge is bijna weg EN DAN HOEVEN WE HET DUS OOK NOOIT MEER TE HEBBEN OVER MICROPIKWONINGEN. Ons houthok (althans, dat van Pritt) is een microwoning. De grijze container van Struikrover is een microwoning. We willen zó graag dat het AD stópt met de Tiny House Terreur en dat ze helemaal niet BEGINNEN aan de Micro Woning Malaise. We willen niks meer horen over microwoningen en over Tim en Denise en Niels en al die andere mensen met voornamen uit 1991 t/m 2001 die het zogenaamd heel leuk vinden dat ze moeten schijten in de wasbak, het aanrecht tevens het bed is en als ze de kont keren alle potjes van het schap vallen. Een microwoning is GEEN woning, een microwoning is een humanitaire belediging!!