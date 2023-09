Ja, zoals hij Baudet aanpakte, grandioos... ik vraag mij af of Baudet wel in de gaten had HOE erg hij zich voor schut had gezet met het ontkennen van 9/11 en de maanlanding... dat de hele 2e kamer zat te roffelen op de banken toen Wilders hem van repliek gaf,

9/11 is geen haar op mijn hoofd die daaraan twijfeld dat het heeft plaatsgevonden.... we hebben die vliegtuigen allemaal in die torens zien vliegen + zien instorten.. de Amerikanen zijn goed in rampenfilms maken zoals the day after tomorow.... maar er zijn 10.000'en getuigen die het zelf hebben gezien, zoiets kan je niet gaan verzinnen.

Alleen over de maanlanding, die Baudet niet eens heeft meegemaakt omdat hij toen nog in vaders verrekijker zat, heb ik 54 jaar later wel wat twijfels gekregen (ik was 19 jaar in 1969)... puur vanwege de techniek die we in de jaren 60 hadden en die we nu hebben.... voorbeeld : een transistorradio was in die tijd een printplaat met weerstanden, condensatoren, transistoren enz... en de kleinste radio was toen ong. 12 x 8 x3 cm groot.... NU bouwen ze op een chip van 2 a 3 mm groot en daar heb je niet alleen een radio in, maar meteen GPS, rekenmachine en noem maar op.

IK heb dus alleen twijfels gekregen in al die jaren of de techniek toen al zover was om op de maan te kunnen landen, immers had ik Kennedy (toen was ik 12) in 1962 horen verklaren dat de VS voor het eind van de jaren 60 op de maan waren geland en ze wilden de USSR met alle macht voorbij strefen, de haat tussen oost en west was toen enorm, ik heb ook de Berlijnse muur zien bouwen op de zw/wit TV, ik hoop die tijd (met de Cubacrisis) nooit meer mee te maken, want we zaten toen tegen een alles verwoestende WO III aan met atoombommen.