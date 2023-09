De meeste mensen lijkt het leven slechts te overkomen. Maar een enkeling grijpt het bij de hoorns, ziet uitdagingen waar de rest problemen ziet, volhardt waar anderen omdraaien. En het zijn die enkelingen waardoor Nederland nog altijd koploper is in de informatie-industrie. Zo is er nu bijvoorbeeld de nieuwe app 'Bankje', een bruisende community die zich bezigt met de zitbeleving en toestand van 's lands bankjes. Want het leven is een feestje, maar je moet wel zelf een bankje uitzoeken. Meer na de breek.

De plaatselijke ondernemer

Ruimte voor discussie

4 joekels van sterren

Met wegwijzer en al

Nu al een bruisende community

dit zegt veel over de samenleving

boomstronk hits different