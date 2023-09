Voor wie het interesseert:

Iets meer dan een jaar geleden maakte ik hier melding dat ik familie in B.C, Canada gevonden had, en dat ik daar erg verheugd over was. Het was een fascinerende zoektocht die een paar maanden had geduurd.

( Even lang verhaal kort: Opa Snafu scheidde in 1925, vertrok naar Canada, en werd daar boer/pelsdierjager. Hij liet hier twee kinderen achter, waaronder mijn vader. In Canada stichtte hij een nieuw gezin, en overleed 32 jaar geleden. Mijn zoektocht begon toen ik zijn naam vond op de passagierslijsten van de Holland-Amerika Lijn. Daarna heb ik zijn leven zo'n beetje kunnen reconstrueren tot aan zijn dood.)

Enfin, de persoon die ik gevonden heb, is een dochter van een dochter van opa. Die heeft dus dezelfde biologische grootvader als ik. Mijn vader zou dan haar half oom zijn geweest, en ik ben haar half neef. Verder woont ze in een klein dorpje in B.C.

Tijdens mijn zoektocht heb ik vele berichten gestuurd naar allerlei instanties, bedrijven, musea, en wat al niet meer. Het viel me op dat iedereen daar zeer hulpvaardig bleek, en ik bijna altijd zeer snel een berichtje terug kreeg.

Je zou denken dat een familielid je dan ook hartelijk verwelkomt, maar dat bleek niet echt het geval. Omdat ik haar niet ken, was ik uiterst behoedzaam in mijn e-mails, om niet al te opdringerig over te komen. De berichten die Ik van haar kreeg, waren toch wel een beetje koel, met zeer weinig informatie. Dat viel me allemaal een beetje tegen, en het is niet lang daarna weer doodgebloed.

Ben ik teleurgesteld? Nou, nee. Ik heb me zeer vermaakt met de zoektocht, en het was erg leuk om te doen. Erg leuke dingen ontdekt, zoals een straat die naar mijn opa genoemd is. Die straat draagt ook mijn achternaam, en die van mijn kinderen.

Verder had ik iets meer willen weten van een zoon van die opa. Mijn eigen moeder heeft ook foto's gezien van die zoon, en ze zou zweren dat ik het ben, als ze niet beter zou weten. Maar zover is het helaas niet gekomen.