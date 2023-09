Even voor de duidelijkheid: het betreft hier dus nadrukkelijk géén daadwerkelijke, laat staan volwaardige menselijke embryo. Wat een Israelisch team van The Weizmann Institute wel voor elkaar kreeg is het volgende. Stamcellen werden omgezet in vier celsoorten die je aantreft in menselijke embryo's van 1 week oud: "epiblast cells, which become the embryo proper (or foetus). Trophoblast cells, which become the placenta. Hypoblast cells, which become the supportive yolk sac. Extraembryonic mesoderm cells." 120 van die vier celsoorten werden bij elkaar gegooid.

Het resultaat was dat 1% van die mix zich vervolgens organiseerde tot iets dat "lijkt op, maar niet identiek is aan, een menselijke embryo." Dat 'product' produceerde zelfs hormonen die een zwangerschapstest positief uit deed slaan. Echter, het 'product' is geenszins levensvatbaar als het in een (kunstmatige) baarmoeder geplaatst zou worden. Daarom heeft de creatie ook juridisch geen beschermde status en kan er naar believen mee getest en gerommeld worden.

Prof Alfonso Martinez Arias - zelf niet betrokken bij de doorbraak - tegen de BBC: "The work has, for the first time, achieved a faithful construction of the complete structure [of a human embryo] from stem cells" in the lab, "thus opening the door for studies of the events that lead to the formation of the human body plan." Het plan is om langs deze route meer te leren over embryo-formatie, miskraam en IVF.

Een beeldende BBC-toelichting