Precies zoals de Duitse politiek is, mensen verachtend net als onder de zeerovers. Zijn papegaai op zijn schouders kraait dat hij 3,9 Gw atoomstroom heeft afgeschakeld, maar daarvoor in de plaats 12 Gw solarstroom heeft gewonnen. Faliekant gelogen want het was 21 Gw atoomstroom wat is afgeschakeld en solarstroom is er als de zon schijnt en niet als Duitsland het nodig heeft. Daarom kopen ze duren atoomstroom uit het buitenland en stoken hun kolencentrales met 1000 Gram CO₂ Kilowatt nog is extra op. Hoe lieg ik me groen.