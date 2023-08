: Je moet denk ik je informatie halen van Oekraïense blogs / vlogs / channels want zij kunnen ook de wat lastiger te verkrijgen informatie opduiken. En dan is het mooist om die kanalen te gebruiken die ook meenemen wat kritische Russische kanalen zeggen.

Enkele interessante zijn deze: www.youtube.com/@DenysDavydov/videos van een Oekraïense voormalig piloot (burgerluchtvaart)

www.youtube.com/@FrontlineReports41/v...

www.youtube.com/@RFU/videos

En één die heel uitgebreid is wat er precies aan het front gebeurt maar omdat hij Engelstalig is minder ziet wat er rondgaat over wat er achter het front allemaal gebeurt.

www.youtube.com/@ATPGeo/videos