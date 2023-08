:

Het zijn jammer genoeg niet alleen de banken die onze overheid "gijzelen".

En het zijn niet de bedrijven zelf die bepalen wat belangrijk is, maar de grootaandeelhouders zoals een BlackRock, vanguard etc. De ESG is er een mooi voorbeeld van, "bedacht" door Larry Fink van BlackRock.

Maar ook zij zijn weer een onderdeel van een groter netwerk van organisaties zoals het WEF.

Onze politici zitten er niet voor de burger, dat is enkel wat ze u willen laten geloven, men zit daar voor zichzelf en de bovengenoemde.

Mark Rutte komt gewoon van Unilever, een ander uit de koker van Shell etc.

Als je objectief naar ons systeem kijkt zie je dat onze overheid niets meer is dan een maffia/clan organisatie die is geëvolueerd is waardoor we nu niet meer zonder reden kunnen worden geëxecuteerd (omdat wetenschappers en burgers van toen geen Twitter hadden om zielige discussies aan te gaan met elkaar over links/rechts).

Maar we hebben de afgelopen 25 jaar veel van onze vrijheden verloren die door dappere mensen uit het verleden zijn verworven.

We zijn eigenlijk als simpele burgers altijd in strijd met de mensen met macht en geld, en het lijkt alsof we vergeten zijn dat de gemiddelde politicus er niet voor ons is, uitzonderingen daargelaten.

Ik ben trouwens niet tegen geld of kapitalisme, en zeker geen voorstander van communisme of anarchism.

En het zou mooi zijn als Nederland en andere EU landen wakker worden en weer dingen gaan afdwingen bij de machthebbers, maar dat zie ik de komende jaren nog niet gebeuren.