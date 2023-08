Donderdag 3 augustus

Het is jammer dat de reaguurders nooit over hun seksbeleving schrijven. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat je hele avond in je man cave naar Kane, DI-RECT en Coldplay zit te luisteren zonder even naar Pornhub en Xhamster te surfen.

Ik heb altijd frank en vrij over masturbatie geschreven, in de traditie van Philip Roth, Jan Cremer, Jan Wolkers en Jean Genet. Op een gegeven moment werd dat een beetje pathetisch, een goedkoop trucje, en de reacties werden steeds meewariger. Toen ben ik maar kritisch over de islam gaan schrijven om de achterban te pleizieren.

In Portnoy’s Complaint staat natuurlijk het beste fapmoment:

“Then came adolescence-half my waking life spent locked behind the bathroom door, firing my wad down the toilet bowl, or into the soiled clothes in the laundry hamper, or splat, up against the medicine-chest mirror, before which I stood in my dropped drawers so I could see how it looked coming out…I once cored an apple, saw to my astonishment (and with the aid of my obsession) what it looked like, and ran off into the woods to fall upon the orifice of the fruit, pretending that the cool and mealy hole was actually between the legs of that mythical being who always called me Big Boy when she pleaded for what no girl in all recorded history had ever had. Oh shove it in me, Big Boy, cried the cored apple that I banged silly on that picnic. Big Boy, Big Boy, oh give me all you’ve got, begged the empty milk bottle that I kept hidden in our storage bin in the basement, to drive wild after school with my vaselined upright. Come, Big Boy, come, screamed the maddened piece of liver that, in my own insanity, I bought one afternoon at a butcher shop and, believe it or not, violated behind a billboard on the way to a bar mitzvah lesson.”

Het Masturbatiedagboek van Lodewijk van Deyssel was voor mij ook een geweldige inspiratiebron.

Zondag 12 juli 1891, 12 u. 45 middag.

Het is nu het geschikte seizoen om de bestrijding der onanie weêr met kracht te beginnen. Geestelijk om dat ik in een zeldzame periode van wil-werking ben, stoffelijk om dat de slaapkamer ’s zomers een geriefelijker werkplaats voor de mechanische bestrijding is dan ’s winters èn om dat ik er nu eenig geld voor beschikbaar heb indien dit noodig mocht zijn (voor instrumenten, dwang-buizen, enz.)

Kom, laat ik nu eens maken dat met 1[e] november de onanie zoo goed als overwonnen is. […] Trouwens, het door-zetten van goed-opstaan moge niet zóó moeilijk zijn, - het komt in moeilijkheid de overwinning der onanie zéér nabij. In het eerste lijk ik eenigszins te slagen, - waarom zoû dat met het laatste óok niet het geval kunnen zijn. Te meer daar ik tegen de onanie nog sterker mechanische maatregelen kan nemen dan tegen het opstaan. Want de houten met spijkers beslagen handomhulsels, die mij de onanie mechanisch beletten, staan gelijk met een mekanieke matras, die mij, op het uur dat het wekkertje afloopt, uit het bed zoû smijten.

En natuurlijk wordt er flink wat gehandkard in de werken van de heerlijke vuns Louis Paul Boon. Neem nou deze passage uit Memoires van de heer Daegeman.

‘Nog steeds waren we onze puberteitsjaren niet ontgroeid, en ondanks de vele moeilijkheden die ons, drie op zichzelf levende en op elkaar aangewezen knapen, omringden en bedreigden, leverden we ons nog aan gemeenschappelijke onanie over. Het gebeurde niet stiekem, we namen plaats naast elkaar, na eerst een streep in het zand te hebben getrokken. (...) En toen gebeurde het met Anneke. (...) Ze stonden reeds klaar, de gulp open, het fiere wapen voorwaarts, als dat twaalfjarige Anneke aankwam. Het was Steven die riep: ‘Kijk eens, Anneke, we spelen ons af!’ Ze rukten en snokten aan hun tuig, terwijl Steven ook nog verder zei: ‘Kijk wie van ons drietal het verst kan spuiten.’

Voor mensen die niet van lezen houden, hier een leuke potkast van mijn helden Derek & Clive: Having a wank.

Bon, dat was een sappige literaire inleiding van mijn Anus Horiebel, en bedoeld als bruggetje naar mijn Preek van de Week, die als thema heeft: zijn er mannen die op Jaimie Vaes fappen? Ik kan me dat namelijk niet voorstellen. Hier kunt u mijn overwegingen en overpeinzingen over dit gevoelige onderwerp nu gratis lezen.

Even een voorproefje:

Ik biechtte zojuist op dat ik de Playboy in een ver verleden gebruikte als inspiratiemateriaal voor zelfbevlekking. Zelfbevlekking is eigenlijk niet de juiste term, want de lauwe but landde op de pagina’s van de Playboy. Ik heb het even opgezocht in mijn dagboeken en een van mijn manische plengoffers was bestemd voor Viola Holt. Onanie was in die tijd een heel ander fenomeen dan nu, met gratis websites als Pornhamster. Ik ben wat handkarren betreft een typisch product van de jaren zestig. Toen was er weinig lustopwekkend materiaal in omloop op de Veluwe. Bij de kapper aan de Stationsweg in Ede lag de leesmap en daarin zat De Lach. De Lach was, samen met de Piccolo, een Nederlands weekblad voor mannen dat verscheen van 1924 tot 1972. Het blad bevatte veel foto’s van schaars geklede vrouwelijke filmsterren in badpak en bikini. Voor die tijd, zeker in de beginperiode, zeer gewaagd. Het blad ontleende zijn naam aan de vele humoristische pagina’s met moppen en cartoons. De belangstelling van de lezers ging echter vooral uit naar de dames in bikini. Het blad was in kiosken te koop en lag bij de kapper. Van een seksblad kan niet echt gesproken worden, het ging overwegend om bedekte erotiek. Pas in de laatste jaren van het blad kwamen meer foto’s voor van geheel ontklede dames. Actiefoto’s heeft De Lach nimmer geplaatst en ook de verhalen hadden weinig porno-achtigs, maar waren wel ondeugend te noemen. In de oorlogsjaren mocht het blad niet verschijnen, de reden is onduidelijk. In de jaren zestig, na de seksuele revolutie, kreeg De Lach het moeilijk doordat andere bladen opkwamen die veel meer lieten zien. De echte seksbladen ontstonden (vooral de Chick en de Candy), en de Panorama bevatte opeens ook bloot. De Lach probeerde mee te doen maar kon het niet bolwerken. In 1972 verscheen het laatste nummer.

De Candy en de Chic waren voor echte kerels, mannen van Jan de Wit. Niks geen omslachtig gedoe zoals in bijvoorbeeld de Sekstant, het orgaan van de NVSH: gewoon keiharde arbeideristische neukseks met kiekjes van gapende vagijnen en verschrompelde roedes in de rubriek Contactadvertenties. De oprichter van Chic, Joop Wilhelmus, kwam ik later nog eens tegen in een café in Ede. Na sluitingstijd ging ik met hem mee naar zijn villa in Lunteren want voor gratis whisky en coke mocht men mij destijds wakker maken. Tegen het ochtendgloren zette hij een langspeelplaat op met toespraken van Hitler maar toen was de coke gelukkig op. Niet lang daarna ging hij de bajes in. De voormalige provo had zijn eigen kinderen geschonden, daarvan kiekjes gemaakt en die kommersjeel gepubliceerd. Op dezelfde avond dat hij vrijkwam, is hij dood gevonden in de haven van Dordrecht.

Vrijdag 4 augustus

Ik zal ook niet snel een foto van Lieke Marsman gebruiken als masturbatiemateriaal. De Mekkeraar des Vaderlands slaat vandaag weer genadeloos toe in de Volkskrant met een snoeiharde column tegen extreem-rechts.

Een samenvatting: Deze week vindt in Amsterdam de jaarlijkse Gay Pride plaats. In het kader daarvan organiseerde KLM dinsdag een tweetal ‘Pride-vluchten’, waarbij men extra aandacht vroeg voor lhbti-rechten, en het personeel grotendeels uit homo’s en lesbiennes bestond. Geinig idee voor wie zin had om mee te vliegen en wie dat niet wilde, vloog niet mee, net zoals je vanavond niet op het vliegtuig naar Taipei hóéft te stappen alleen maar omdat KLM er een Boeing naartoe stuurt. Geert Wilders dacht er anders over: ‘Ik word gek van dat woke en lhbtig+ gedram. Doe eens normaal allemaal en hou op met die overdreven gekkigheid.’

De relatie tussen homorechten en rechts-populisme is een ingewikkelde. Enerzijds presenteren rechts-populisten zich graag als ruimdenkend: homorechten zijn dan het toppunt van het westerse vrijheidsideaal, een welkome stok om bijvoorbeeld conservatieve moslims mee te slaan. Zijn die moslims even uit zicht, dan moeten de homo’s het weer gewoon ontgelden. Anno 2023 is antiwokisme het redelijk klinkende hondenfluitje waarna de rabiatere homofoben uit hun holen kruipen. En dan is er natuurlijk nog het morrelen aan homorechten op religieuze gronden. De ChristenUnie komt in ons land op voor vluchtelingen, want God houdt van iedereen, amen, maar wel iets minder van praktiserende homo’s.

Bij het columnistenleger in de dienst van de Vlaamse kartelmedia staan alle neuzen altijd dezelfde kant op: voor zielige moslims, tegen Wilders, tegen Baudet, tegen Caroline van der Plas, tegen Omtzigt, voor D66, voor Frans Timmermans, voor Volt en uiteraard voor mastectomie en penectomie bij 12-jarige genderverwarden.

Tijdens de Pride Maand, die voor mijn gevoel al een jaar duurt, is er echt sprake van een offensief door de kartelkrantje. Marsman kakelt er zoals gewoonlijk weer op los als een kip zonder kop (dat is natuurlijk een rare zin want een kip zonder kop kan niet kakelen, maar ik laat hem gewoon staan).

Marsman beweert dat homohaat altijd van extreem-rechts en uit de gristelijke hoek komt. Het is werkelijk onvoorstelbaar hoe ze in deze draak van een column er in slaagt de islam in dezelfde slachtofferrol te duwen in als de poten die worden geramd door notabene Marokkaanse mohammedanen! Ze zou zich eens moeten verdiepen in de fascinatie van extreem-rechts met de herenliefde. Lees eens een goed boek over übernicht Ernst Röhm! In Frankrijk stemt 1 op de 5 Franse homo's voor Marine Le Pen. Florian Philippot, een nicht als een paard, was jarenlang de rechterhand van Le Pen. Renaud Camus, de schrijver van Omvolking, is nog meer gay dan Pim Fortuyn. Ans van Dijk, pot en Joods, werkte vol overgave voor de Sicherheitsdienst. En last but not least hebben we Eugène Terre'Blanche, de chocolate chaser van de Zuid-Afrikaanse Afrikaner Weerstandsbeweging die het slachtoffer werd van een crime passionnel.

Ik heb geen statistieken van het aantal homosuelen onder de 2 miljard moslims wereldwijd, maar procentueel zal het niet veel schelen van het aantal aanhangers van de Griekse beginselen bij extreem-rechts, een term die ik trouwens liever niet gebruik. ‘Extreem-rechts dragend’ vind ik weer wel een mooie term!

Zaterdag 5 augustus

De krantjes van de Vlaamse kartelmedia, AT5 en de NPO bombarderen hun gefossiliseerde lezertjes 24/7 met de Pride. Vroeger heette de Pride gewoon de Gay Parade. In Amsterdam hoor je dat uit te spreken als Geepereet. Het was altijd een dolle en enige boel en het hoge amusementsgehalte kwam van valse nichten – opvallend vaak kappers – die de Chez Manfred, Montmartre, de Amstel Taveerne (bedankt voor de gezelligheid, Astrid Nijgh), het gebied bij de Halvemaansbrug en de Reguliersdwarsstraat onveilig maakten.

Dan had je nog de dansfuiven van de COC, maar dat was heel specifiek voor Limburgers en Brabanders die kersvers in de grote stad Amsterdam waren gearriveerd en gewoon in hun eigen dialect crème de menthe en Coebergh met ijs wilden bestellen. Als ze na een poosje geacclimatiseerd waren, gingen ze dansen in de niet-commerciële potten en flikkerdiscotheek De Trut.

Toen ze een beetje ouder werden, konden ze naar de thé dansant van de Roze Rimpel, de seniorentak van het COC. Verder had je natuurlijk de leerscène in de Warmoesstraat en omstreken, dat waren gewone nichten die heel stoer deden en niks moesten hebben van de kappers van de Halvemaansteeg, maar in de nachtsauna zag je verschil niet. De Amsterdamse nichtenscène was heel sektarisch en dus mooi overzichtelijk. Je kocht gewoon het gidsje Amsterdam in je Kontzak, en als je Engels kon de Spartacus Guide. Enfin, luistert u nog maar eens naar Gerrit Komrij, die heeft die tijd schitterend en humoristisch samengevat in zijn Mosse-lezing.

Enfin, die gezellige nichtenbende is uit de Gay Parade gebonjourd door de woke waanzinnigen.

De Geepereet heet nu ‘Pride’, want dat is minder exclusief. Zo sluit je niemand uit en stoot je de mohammedanen en personen met lichamelijke en geestelijke afwijkingen waar nog nooit iemand van gehoord heeft niet voor het hoofd.

De cisgenderbende van Social Justice Warriors, sneeuwvlokjes en huilmillennials heeft de Geepereetverpest, met steun van Bij1, GroenLinks, de Internationale Socialisten en Hamas, filiaal Amsterdam. De onvermijdelijke aandachtsjunk en gepensioneerde cisgender socialite Sunny Bergman riep ooit in de VPRO-gids op om de term valse nichtenhumor niet meer te gebruiken ‘omdat dat heel kwetsend is naar valse nichten toe’... Met zulke vriendinnen heeft de Geepereet geen vijanden meer nodig. Mijn advies: ga lekker naar de Gay Pride in Tel Aviv. Die is nog old school, voor en door nichten en neven en met leuke potten, poten en pannen.

De zieltogende PvdA doet vandaag mee met de Anal Parade op boot nummertje 80. De Partij kent zijn plek. Maar waarom nou toch weer een roomblanke bemanning?

Zondag 6 augustus

Nat lunchen met Nijman en Maarten Brante. Daarna ‘Zomergasten’ bij de Nijmannetjes thuis.

Twiet van de dag:

We haken snel af bij Zomergasten. Pas ‘s anderendaags verneem ik dat het venijn in de staart zat. Ik vond de aflevering met Hoyte van Hoytema een stuk leerzamer. En Theo Maassen was nog echt grappig tijdens zijn paar optredens met de Mannen van de Radio, zoals in deze hilarische sketch over de Naimami-indianen.

Ik moet eerlijk bekennen dat ik altijd wel gecharmeerd ben geweest van Arib. Ze hééft iets. Ik had haar een prima lijsttrekker gevonden voor de PvdA, met alle eigenschappen die Kaag niet heeft: humor, charmant, sexy, spontaan, volks en vooral geloofwaardig.

Mijn goede vriend Rachid Benhammou (die trots is op zijn geuzennaam die GS hem ooit schonk, ‘de Rotterdamse Relberber’) was destijds iets kritischer over Arib: “Het voordeel van Arib als lijsttrekker van de PvdA is dat ze een vrouw is en dat is altijd prettig. Nadeel: ze spreekt Nederlands zoals veel hoogopgeleide mensen uit Marokko, die daar hebben gestudeerd. Het is moeilijk uit te leggen, maar die mensen praten allemaal op dezelfde manier. Ze is lange tijd lid geweest van een clubje Marokkaanse sleutelfiguren in Europa die koning Mohammed de Zesde adviseren, dus trek je conclusies. Ik weet niet of ze nog steeds contact heeft met de koning, maar ik denk het wel.”

En Hoogland en ik vonden het wel cool dat Arib regelmatig op stap ging met mr. Theo Hiddema. In onze rubriek Foute Jongens voor HP/De Tijd hadden we de volgende minidiscussie over Arib en Hiddema:

Rob: “Ten slotte wil ik kwijt dat het mij is opgevallen – en mij niet alleen, op een alt-right borrel die ik laatst op het hoofdstedelijke Leidsepein bezocht, roerden meerderen het onderwerp aan – dat onze zeer gewaardeerde Kamervoorzitter mevrouw Khadija Arib, die van Marokkaanse komaf is, en mr. Theo Hiddema elkaar steeds aardiger beginnen te vinden.”

Arthur: “Ach, daar is-ie weer, onze mr. Theo. Ik was al bang dat je weer met hem op de proppen zou komen.”

Rob: “Let maar eens op, mijnheer Van Amerongen. Khadija geeft hem keer op keer alle ruimte en hij is tegenover haar de hoffelijkheid zelve. Net tortelduifjes, die twee. Dat zou wat wezen, zeg. Dat mr. Theo de Nederlandse samenleving homeopathisch gaat verdunnen, bedoel ik, door een liaison met mevrouw Arib aan te gaan. Ik voorzie een scheuring in het FvD.”

Enfin, de Profeet van Alkmaar had het weer eens bij het rechte eind.

Maandag 7 augustus

Kabouter Clickbait doet in opdracht van zijn koppelbazen van de Vlaamse kartelmedia precies hetzelfde in zijn cursiefje als de Mekkeraar des Vaderlands een paar dagen geleden deed: homohaat koppelen aan “extreem-rechts” en moslims (het absolute merendeel van de potenrammer is van mohammedaanse persuasie) tot slachtoffers bombarderen.

Braaf luisterend naar His Master's Voice. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.

Leest en huivert:

Dat de Belastingdienst deelnam aan de Amsterdam Canal Parade was niks nieuws, dat deden ze al vier keer eerder. De agressieve reacties van extreem-rechts waren wel nieuw. Paul Cliteur, de compleet doorgedraaide FvD-professor, noemde de deelname van de Belastingdienst ‘politiek activisme’. Andere herrieschoppers verpakten hun heimelijke intolerantie in het argumentum ad toeslagenaffairum, een variant op het aloude ‘ga boeven vangen’. Ook bedrijven die dit weekend de regenboogvlag omarmden moesten die onschuldige geste bekopen met intimidatie van extreem-rechts. Dingen die volkomen normaal waren, zoals emancipatiebewegingen, worden door extreem-rechts geproblematiseerd en gediskwalificeerd als woke. Een grote stap terug en merkwaardig bovendien, aangezien datzelfde extreem-rechts homorechten decennialang beweerde te verdedigen tegen de islam. Het bestempelen van basale mensenrechten als ‘extreem’ past in een patroon; extreem-rechts wil langzaamaan alles wat het niet bevalt ‘controversieel’ maken, zodat intolerantie normaal kan worden. Daarbij richten ze de pijlen op overheidsinstanties én bedrijven, die inherent opportunistisch en dus gevoelig voor controverse zijn.

Net als Lieke Marsman draait Kabouter Clickbait de boel zo om, dat homohaat uiteindelijk altijd van extreem-rechts komt en nooit van mohammedaanse potenrammers.

Dan volgt er een stukje agitprop dat niet had misstaan in de dialectische hoofdcommentaren van De Waarheid:

Wat vooral tegenvalt, is hoezeer dit offensief van het internationale fascisme in Nederland aanslaat.

“Het internationale fascisme.” Roflol!

Nederland is in meerderheid een conservatief land waar men er diep van overtuigd is dat mannen moeten werken en vrouwen thuis moeten zijn. In een land waar de genderrollen ouderwetser zijn dan waar ook in Europa, is het logisch dat het gesprek over gender zelf óók moeizaam verloopt. Mannen zijn mannen en vrouwen zijn vrouwen, met dat idee groeien Nederlanders nu eenmaal op.

Ik ken werkelijk helemaal niemand die vindt dat vrouwen thuis moeten zitten. Ja, bij het mohammedaanse volksdeel vind je deze achterlijke opvattingen nog. Wat een klinkklare onzin van de toxic dwarf.

Overigens staat er sinds enige tijd deze disclaimer bij columns in de Volkskrant:

Columnisten hebben de vrijheid hun mening te geven en hoeven zich niet te houden aan de journalistieke regels voor objectiviteit. Lees hier de richtlijnen van de Volkskrant.

Die disclaimer geldt alleen voor de columnisten die de blijde boodschap van hun baasje rondtoeteren. Kijk maar naar Martin Sommer die voortdurend onder vuur lag omdat hij een afwijkende mening had. De gesjeesde ombudsman van de VK, Jeroen Trommelen, schreef in opdracht van zijn baasje Pieter Klok over de dissident Sommer:

“Afgelopen zaterdag ging de column van Martin Sommer over een ‘vertrouwelijke, ambtelijke voorstudie’ van een rapport over ruimtelijke ordening die zou bewijzen dat minister Van der Wal belangrijke informatie aan de Tweede Kamer heeft verzwegen. Te verifiëren valt dat niet. Hoor en wederhoor is niet toegepast. Dat hoeft ook niet ‘en dat moet vooral zo blijven’, zegt Martin Sommer desgevraagd. ‘Anders heb je geen columns meer’. Publicatie van het vertrouwelijke stuk op de website was onmogelijk omdat het door de aanhef en titel herleidbaar zou zijn naar de bron, legt hij uit. Hij had misschien alinea’s kunnen kopiëren, maar daarvoor ontbrak hem de computertechnische kennis. Begrijpelijk allemaal. Maar, in mijn ogen, ook redenen waarom de behandeling van zo’n studie beter aan de redacteur ruimtelijke ordening had kunnen worden overgelaten. Die had de feiten kunnen rangschikken en er desgewenst commentaar op kunnen vragen. Een mening geven, kan daarna altijd nog.”

Sommer wordt hier berispt als een knaap van twaalf jaar die een appel in de boomgaard van boer Jansen heeft gestolen. “Foei Martin, als je de volgende keer over zo’n moeilijk onderwerp wilt schrijven, kan je de opdracht beter doorschuiven naar de redacteur ruimtelijke ordening, die wij tenminste kunnen controleren en die verkondigt in tegenstelling tot jou geen afwijkende meningen. Meningen die onze Grote Leider Mark Rutte en onze geliefde bazen in Vlaanderen een welbehagen zijn, dat willen wij in de krant.”

Dinsdag 8 augustus.

De VVD is begonnen met de verkiezingscampagne. De spindoctors hebben de valse en naargeestige Henk Kamp uit de roze mottenballen gehaald en die gaat vol op het orgel tegen Pieter Omtzigt.

De VVD is al aan het tellen: hoeveel zetels levert een monsterverbond van Huubke Bruls (CDA), Frenske, Rob Jetten en de VVD op, aangevuld met de ChristenUnie, DENK en VOLT? Bah.

Twiet van de dag: