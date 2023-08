Opvallend en toch ook vooral naar bericht uit de Khmer Times, een krant die wij ook weleens een keertje overslaan. Maar er zijn gisterenmiddag in Cambodja (Chroy Neang Nguon village, Srey Snom district, Siem Reap province) dertien Nederlanders en één Vietnamese gewond geraakt nadat een auto ingereden is op een bruiloftsfeest. Een van de gewonden zou volgens de Khmer Timers de Nederlandse bruid zelf zijn. "It appears that a drunk driver – who was himself a guest at the wedding – lost control of his vehicle and drove into the wedding tent. In the ensuing crash, a number of people were seriously injured – with others receiving minor injuries." Volgens de Khmer Times is de chauffeur door bruiloftsgasten overmeesterd en overgedragen aan de autoriteiten.

UPDATE: Volgens de T. is alleen het bruidspaar gewond geraakt en was de dader geen gast op het feest maar een 'toevallige voorbijganger'

UPDATE VAN DE UPDATE: Er zouden naast het bruidspaar toch nog twee andere gewonden zijn, meldt het ministerie aan de T.