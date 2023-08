In de tijd van die operatie, in waarin joran 20k vooruit betaald kreeg op waarop hij informatie zou verstrekken waar het lijk zou liggen, vergat hij 1 ding. Hij werd namelijk van alle kanten gedocumenteerd en dat was ook het bewijs dat de familie nodig had om hem berecht te krijgen in USA. Niet eens zozeer voor moord maar voor oplichting.

Uiteindelijk verkast ie naar peru, en weken later, wordt joran zelf verdacht van de moord op een meisje daar in het hotelkamer. Dat joran initieel verklaart bij de rechter onschuldig te zijn, vergeet ie even in hoeverre die sting opgezet was destijds en dat er geen weg meer uit is met name tot vervolging. Al het bewijs en wat ie zelf veroorzaakt had zit ook gigantisch tegen 'm.

Wetende dat ie een drugshandeltje nog op heeft staan zetten met dat dikke wijf van 'm, komt hij absoluut nooit meer vrij. De familie wil die zaak ook gewoon afgesloten zien worden, dus hebben alles op alles gezet voor vervolging. De moeder zal intussen ook wel in de 70 zitten qua leeftijd. Die gaan niet wachten tot ie een keer vrij zal komen. Die pakken meteen door. en terecht.

Doei joran. Je hebt ons als nederlands volk gigantisch kut op de kaart gezet weer.