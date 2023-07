Dat waren wilde tijden. Eerste illegale crossbrommer was een Peugeot 104, of hoe dat ding heette. (Brommer met langwerpig zadel en makkelijk op te fokken.) De eerste keer dat je dat kreng ging uittesten en een bultje pakte met 80+km/u zagen we eruit als superman. Horizontaal achter de brommert aanhangen in vrije vlucht. Maar dat was vroeger, en vroeger is dood en begraven. Tegenwoordig is je voorland een stel bejaarden die met hun rollator niet uit de voeten kunnen. Een horrorscenario, in mijn optiek. Die ouwetjes kunnen nooit meer fatsoenlijk een Darwin award winnen. Maar de jeugd kan dat nog wel.