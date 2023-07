Ja weet je soms krijg je het gewoon niet rond. Want Freek heeft ook gewoon een hoop te doen. Afgelopen 20 juni bijvoorbeeld "beviel" Freek nog van "Kwak de Larf" die drie maanden lang in zijn been leefde, nadat hij de twee andere botvlieglarven in zijn been "Kwik" en "Kwek" eerder die maand nog voortijdig verloor. Freek bleef 55 uur lang wakker om zijn bevalling bewust mee te maken en te documenteren en soms schiet een vriendin er dan gewoon bij in.

Freek en Franka schrijven in een gezamenlijke Instagrampost: "Helaas bleek het voor ons een onoplosbare puzzel om onze levens op elkaar af te stemmen. (...) Er is absoluut geen ruzie of narigheid tussen ons, en we hadden het allebei graag anders gezien. We houden nog steeds ontzettend veel van elkaar, maar echte liefde betekent helaas soms ook dat je elkaar moet loslaten - hoe droevig dat ook is."

Scheids wat is dit hele bericht? Snappen zelfs BN'ers niet meer dat een degelijke relatiebreuk gewoon een giftig, publiekelijk mijnenveld van verwijt, rancune en gecompliceerde rouw hoort te zijn? Deze gewogen volwassenheid is niet waar het volk om vraagt.

Naschrift Franka