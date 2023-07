:

Let's go child of the fatherland

Allons enfant de la patrie

The day of glory has come

Le jour de gloire est arrivé

Against us from the tyrany

Contre nous de la tyrannie

The bloody banner is raised

L'étendard sanglant est levé

Can you hear in the countryside

Entendez-vous dans les campagnes

Blared the wild soldiers?

Mugir ces féroces soldats?

they come right into your arms

Ils viennent jusque dans vos bras

Slay your son, your companions

Égorger vos fils, vos compagnes

To arms, citizens

Aux armes, citoyens

Form your battalions

Formez vos bataillons

Let's walk, let's walk

Marchons, marchons

Only an impure blood

Qu'un sang impur

Water our furrows

Abreuve nos sillons

Sacred love of the Fatherland

Amour sacré de la Patrie

Lead, support our vengeful arms

Conduis, soutiens nos bras vengeurs

Freedom, freedom darling

Liberté, Liberté chérie

Fight with your defenders

Combats avec tes défenseurs

Under our flags, only victory

Sous nos drapeaux, que la victoire

Run to your male accents

Accoure à tes mâles accents

That your dying enemies

Que tes ennemis expirants

See your triumph and our glory

Voient ton triomphe et notre gloire

To arms, citizens

Aux armes, citoyens

Form your battalions

Formez vos bataillons

Let's walk, let's walk

Marchons, marchons

Only an impure blood

Qu'un sang impur

Water our furrows

Abreuve nos sillons

We will enter the quarry

Nous entrerons dans la carrière

When our elders are gone

Quand nos aînés n'y seront plus

We will find their dust there

Nous y trouverons leur poussière

And the trace of their virtues

Et la trace de leurs vertus

Much less jealous of surviving them

Bien moins jaloux de leur survivre

Than to share their coffin

Que de partager leur cercueil

We will have the sublime pride

Nous aurons le sublime orgueil

To avenge them or to follow them

De les venger ou de les suivre

To arms, citizens

Aux armes, citoyens

Form your battalions

Formez vos bataillons

Let's walk, let's walk

Marchons, marchons

Only an impure blood

Qu'un sang impur

Water our furrows

Abreuve nos sillons

Source: LyricFind

Songwriters: Charles R. Blaker / Claude Joseph Rouget De Lisle / Kevin L. Hiatt

La Marseillaise (a cappella) lyrics © BMG Rights Management, Histoire et Chansons, Universal Music Publishing Group