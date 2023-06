Kijk. Die ophitsers van Het Parool (het AD verzint zelfs het woord 'lachertje' voor de kliks) pakken natuurlijk die uitspraak van Akwasi eruit over de 200 miljoen voor de slavernij versus de 20 miljard voor Groningen, zodat iedereen heel erg boos kan worden omdat mensen in Groningen op dit moment in onveilige huizen wonen, terwijl Akwasi en John Leerdam gelukkig nooit slaaf geweest zijn. Maar wij van het altijd genuanceerde en open minded GeenStijl zijn anders. Wij hebben even de complete Anton de Kom-lezing van Akwasi (ongeveer 150 keer 'ik') gelezen en presenteren u, na de breek, de tien woordkunstenaarste woordkunsten van woordkunstenaar Akwasi. Na die quote over Groningen natuurlijk:

"Na excuses volgt compensatie in de vorm van een weerbericht, zo diep in de nacht, meneer de Kom. Voor de compensaties van de slavernij heeft het kabinet – na een hoop gesteggel – 200 miljoen euro weten vrij te maken.

Voor de compensaties van de gaswinning in Groningen is maar liefst 20 miljard beschikbaar gemaakt.

20 miljard is – corrigeer me als ik het mis heb – honderd keer zoveel als voor al het slavernijleed, wat 400 jaar duurde. Meneer de Kom, bent u niet aan het tollen?"

Woordkunst!

"De behoefte om u alleen te spreken is niet gering en groot."

Dus niet alleen niet gering, maar ook groot.

"Het is algemeen bekend dat Europa de grootste kwaaddoener is geweest voor het continent Afrika, maar het is ongelooflijk mooi om te zien dat dat het meest onderdrukte, maar qua grondstoffen rijkste continent van de wereld niet weerhoudt om nog harder te stralen dan ooit tevoren."

Maar, eh, wat staat hier nou?

"Hoeveel liefde had u voor de haters? U vocht zelfs mee in hetzelfde team met de haters tijdens de oorlog."

Tip, van ons, voor Akwasi: even opzoeken wat het andere team was in de Tweede Wereldoorlog. Ga bijvoorbeeld een keertje naar het Verzetsmuseum of zo.

"In de adolescente tienerjaren van mijn leven heb ik ooit gezegd dat ik op zijn minst in de top-3 zou moeten komen van Ghanese Nederlanders, ooit."

De adolescente tienerjaren, welja.

"Is het niet prachtig om soms een stilte te mogen laten vallen? De beste stilte is een schitterende stilte."

En de slechtste stilte is een lelijke stilte.

"Ik heb meer online haat ontvangen dan sommige mensen in hun levens, voel ik."

Wij voelen dat deze vergelijking iets wil zeggen.

"Aanleiding van mijn bezoek aan u is een samenkomst van bijzondere omstandigheden jegens uw persoon."

Jegens?

"Ik betaal al veel te lang belasting om keer op keer genaaid te worden."

Hier zijn we het mee eens, al snappen we niet helemaal wat er bedoeld wordt.

"En als ik u, meneer Anton de Kom, een Ghanese naam zou mogen geven, vanuit Ghanees gebruik op basis van cultureel immaterieel erfgoed, zou u de naam Kwabena dragen, puur omdat u bent geboren op een dinsdag."

Toegegeven, dit is gewoon ontzettend lollig.

"Ik laat mijzelf voor de inhoud van de lezing die uw naam draagt dan ook inspireren door uw leven, maar juist ook door onze overeenkomsten."

Maar. Juist. Ook. Pure woordkunst.

"Een eenzijdige briefwisseling"