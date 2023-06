RTL: ' Om hoeveel wegwerpverpakkingen gaat het in Nederland? Alleen al in Nederland gooien we iedere jaar 7 miljard plastic wegwerpbekers en -bakjes.

NOS: 'we eten per persoon gemiddeld zo'n 40 tot 50 porties friet (van ongeveer 180 gram) per jaar. In totaal hebben we met elkaar al zo'n 57 miljard porties friet verorberd

Klimaatpsycholoog A: 'doe alsof het bakje nu nog gratis is en je er vanaf 1 juli voor moet betalen.... hahahaha alsof ze die bakjes er gratis bij deden. Alsof een bierbrouwer het flesje er gratis omheen doet, alsof Blue Band gratis z'n pakjes verpakt. Alsof Andrélon haarshampoo in gratis flesjes zit.

Alsof er geen inkopers meer bestaan hahahahaha