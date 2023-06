: Dat is echt totale onzin. Na de oorlog is de 'strategische bombardementscampagne' op vraag van de Senaat grondig onderzocht, een soort parlementaire enquete, en alle generaals en admiraals verklaarden dat de atoombommen militair gezien geen enkele betekenis hadden. Conclusie was, verbatim:

"Based on a detailed investigation of all the facts, and supported by the testimony of the surviving Japanese leaders involved, it is the Survey's opinion that certainly prior to 31 December 1945, and in all probability prior to 1 November 1945, Japan would have surrendered even if the atomic bombs had not been dropped, even if Russia had not entered the war, and even if no invasion had been planned or contemplated."

Japan stond al op punt van kapituleren, had zowel bij Zweden als de Sovjet-Unie gevraagd deze boodschap door te geven aan Washington. De bom was politiek, zoals de Amerikaanse historicus Tsuyoshi Hasegawa overtuigend betoogt in 'Racing the Enemy'. Bedoeld om de Sovjets af te schrikken.