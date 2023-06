Alhier verschenen: de Juridisch Afgedwongen Twiet die Katinke Simonse, aka Tinkebell, op last van D66-rechters moest plaatsen over Gijs van Dijk, ex-PvdA-Kamerlid en ex-vrijer van Katinka Simonse, nadat zij hem via vele wegen in Belgenblaadjes en diverse publieke omroep-programma's van voze zaken had beticht die ze desgevraagd onder ede kennelijk niet kon onderbouwen. We verwijzen naar vvd'er Geert Dales die in deze veelpartijen-affaire de vraag stelt of deze media zich nog gaan verantwoorden [vraagteken]. Op zich geen gekke vraag, nadat PvdA/GroenLinks-omroep BNNVARA een docu over cancelcultuur met daarin het verhaal van Gijs van Dijk niet wilde uitzenden, en derhalve dropte bij 50PLUS-omroep MAX - waarna BNNVARA iemand van de reservebank in hun G-team trok en het talkshowveld van een voormalige NOS-medewerkster opstuurde om zich over Fidan Ekiz, de maakster van die docu - die hij zelf niet had gezien - te beklagen. Enfin. Er ligt dus een heleboel besloten in die Affaire Gijs van Dijk, met heel veel rancuneuze exen die elkaar van allerlei zaken betichten. De PvdA zei al sorry Gijs, we done goofed. De NPO haalde een radio-uitzending met thans onrechtmatig verklaarde uitingen offline. En Tinkebell moet van de rechter haar beschuldigingen terugnemen en voor altijd voor zich houden (maar denkt daar het hare van in een fluks verwijderde tweet). En nu is het dus wachten of al die media ook nog ergens een "Correcties & Aanvullingen" wegmoffelen - maar daar rekenen we niet op. Hoe dan ook: gelachen! Bedankt allemaal.

(En vindt daar het hare van)