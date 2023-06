Voor iedereen die baalt dat Max Verstappen dit weekend niet moeiteloos naar een volgend Nederlands volkslied cruiset, staat nu de ultieme automotive krachtmeting op het programma: de 24 uur van Le Mans. Dit jaar de honderdste editie en eindelijk weer met een veld vol met de grootste automerken in de topcategorie. Onder meer Ferrari, Toyota, Porsche, Cadillac (dat geluid!) en Peugeot strijden om de eindoverwinning in de race waar ooit Ford en Ferrari hun epische strijd uitvochten en legendarische benzineslurpers als de Porsche 917, Mazda 787B en McLaren F1 hun namen in de geschiedenisboeken beitelden. Het is een etmaal lang het ultieme tegengif in een tijd waar EV's, uitstootcijfers en A12-blokkeerders het nieuws domineren. Mocht u met uw Red Bull-pet op uw hoofd met een rood-wit-blauw vlaggetje willen zwaaien, dan kunt u uw nationalistische voorkeur projecteren op onder meer Renger van der Zande (Cadillac) in de topklasse en namen als Giedo van der Garde, Robin Frijns, Nicky Catsburg en meer in de lagere klassen, maar ook zonder de oranje bril is het genieten met fanfavorieten als het NASCAR-monster in zijn eigen klasse en een dino-Porscshe. Om 16:00 uur is het vlag uit and away we go en dan zien we morgen rond dezelfde tijd wie zich staande heeft gehouden in deze uitputtingsslag. Kijken doet u voor grote delen van de race bij RTL 7 en Eurosport, de officiële stream zit hier achter een paywall en meeluisteren terwijl u de bbq-burgers flipt kan bij Radio Le Mans. Oh ja, terwijl u in de zon bakt, vliegen in Frankrijk de regenbuien over het circuit. Fijne race!

Heerlijke Amerikaanse herriemaker

Lekker veld