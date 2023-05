Speciaal voor al die Formule 1-fans die balen dat Imola in het water viel is er dit weekend een ander hoogtepunt op de autosportkalender. Een etmaal lang keihard rondjes knallen op het mooiste circuit ter wereld: de Nürburgring. Dat 20+ kilometer lange en akelig smalle asfaltlint door de Eifel dat meer karakter bezit dan al die moderne F1-stratencicuits en emotieloze Tilke-baantjes bij elkaar. De 130+ deelnemende racers zijn tevens een stuk herkenbaarder met de 911’s, R8’s en AMG GT’s in de topklasse die u in minder bespoilerder versies ook bij de lokale golfclub tegenkomt en aan de andere kant van het spectrum excentrieke publiekslievelingen als een Dacia Logan en de legendarische Opel Manta. Keek u de F1 voornamelijk uit MAXimaal nationalisme? Wees niet bevreesd: onder andere Renger van der Zande, Yelmer Buurman, Nicky Catsburg en Indy Dontje strijden in de topklasse voor de overwinning onder onze rood-wit-blauw banner. Dat allemaal onder het toeziend oog van zo’n 200.000 bierdrinkende en bockworstvretende fans en te volgen vanaf uw veilige bank op bovenstaande stream. Gegarandeerd 100 procent Hamiltonvrij racegenot om het F1-loze weekend te compenseren. Lichten uit en weg zijn ze om 16:00 uur voor een volle 24 uur rammen. Los geht!

Lambo had al een momentje in kwali

Hoogtepuntje uit eerdere editie

All hail King Manta!