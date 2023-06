Rusland: volstrekt partijdige FBI hoax. Zwijggeld aan Stormy Daniels: geloven we wel, maar zien het probleem niet zo. Civielrechtelijk 'aansprakelijk' bevonden (wat iets anders is dan strafrechtelijk 'schuldig') wegens een vermeende aanranding van schrijfster E. Jean Carroll: ruimschoots voldoende weerlegd door Trumps pleidooi "I had a picture taken years ago with and her husband. Nice guy, John Johnson, he was a newscaster, very nice man. She called him an ape. Happens to be African-American. Called him an ape. The judge wouldn't allow us to put that in. Her dog, or her cat, was named: Vagina. The judge wouldn't allow us to put that in."

Maar goed, nu dit weer. Je mag van WOKE niet eens meer een gewoon paar dozen met saaie papieren in een kamer zetten. De formele aanklacht luidt: "Wilful retention of national defense information, conspiracy to obstruct justice, withholding a document, corruptly concealing a document, concealing a document in a federal investigation, engaging in a scheme to conceal and false statements." Aanstaande dinsdag moet hij om 15:00 plaatselijke tijd in een rechtbank te Miami verschijnen.

Trouwens, weet je wie ook, maar dan in z'n garage naast z'n Corvette? Joe Biden.

Enfin, Grondwettelijk mag Trump zich zelfs na een veroordeling en zelfs vanuit de gevangenis nog steeds kandidaat stellen als president en verkozen worden. PBS: "Because the Constitution does not require that the president be free from indictment, conviction or prison, it follows that a person under indictment or in prison may run for the office and may even serve as president."

Trumps essay genaamd "A Dark Day"

Mark Levin, altijd gewogen, onpartijdig en gematigd!