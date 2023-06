Na een dag Competition long range shooting in Scotland word ik aangesproken door een boze vrouw.

Ze zegt,

You are a horrible person who shoots all the animals. I hate you.

Ik zeg: My lady, I only shoot gongs ( een opgehangen metalen schijf die waarvan je de hit hoort op en km afstand)

De vrouw zegt: That's what I mean, poor gongs, shame on you.

Ik ben maar doorgereden.