Welkom in slachtofferland waar iedereen zich helemaal thuisvoelt in zijn/haar/hun eigen slachtofferrol. Zoals deze roomblanke dames die vanwege hun pigment niet in aanmerking komen voor geklaag over het slavernijverleden en daarom de geschiedenisboeken indoken om een gebeurtenis te vinden waar ze wel hun persoonlijke falen op kunnen projecteren. Het was even zoeken, maar ze hebben het gevonden: de heksenvervolging. "Eeuwenlang zijn er tienduizenden mensen, voornamelijk vrouwen, veroordeeld, gemarteld en geëxecuteerd als gevolg van de heksenvervolgingen. Ook in Nederland vonden die plaats. Dit heeft zijn sporen nagelaten in vrouwen van nu: hoe zij worden gezien en hoe zij zichzelf zien." Dus is er nu een stichting, een rekeningnummer om op te doneren (uiteraard, red.), staan er gretige journalisten voor de deur te kwijlen en wordt er gestreden voor een nationaal monument. Kost wat, maar dan heeft u ook niets. Waarom niet meteen doorpakken? Herstelbetalingen, excuses van gemeenten en een schadevergoeding van bezemmakers. De kansen liggen voor het oprapen. En daar kunt u ook van profiteren, want met duizenden jaren aan geschiedenis, kan iedereen een reden voor zijn eigen ongeluk vinden. Alle Leidenaren lijden nog immer onder de gevolgen van het Beleg van Leiden, protestanten zijn de Inquisitie nog niet vergeten en iedereen met een boot merkt nog dagelijks de gevolgen van de Zeeslag bij Nieuwpoort. Gooi uw gefaalde leven op de brandstapel van de transgenerationele trauma's en ook u kunt donaties binnenharken voor uw eigen historische herstel. Iedereen is slachtoffer!