Heb lang geleden in het kader van een breder onderzoek de Hexenhammer in zijn geheel doorgeploegd. Is waarlijk een zeer opmerkelijk werk. Wat precies de invloed is geweest op de vervolgingen is niet echt duidelijk, maar dat het een invloed heeft gehad staat buiten kijf. Er staan prachtige beschrijvingen in over hoe heksen in de nachtelijke uren copuleren met de Duivel. Schrijver was meer dan gepreoccupeerd met het vrouwelijke. Heb het idee dat de heksenvervolgingen direct samenhingen met het onvermogen van de Kerk om het vrouwelijke te plaatsen in het eigen denken, een fout die de Islam overigens ook maakt. Daar zie je binnen de fundamentalistische stromingen eveneens die overdreven behoefte om het vrouwelijke vanuit het eigen, beperkte mannelijke perspectief volledig te beheersen. Dat was de achilleshiel van het Christendom en is ook de achilleshiel van de Islam.

Een heel interessant werkje vond ik destijds "Wanton wenches and wayward wives" van Geoffry Quaife.

Het werk toont de spanning die er in het 17e eeuwse Somerset bestond tussen de lokale tradities en de moraal van het Christendom, en hoe vooral de vrouwen daar de dupe van waren. De Christelijke moraal werkte maar al te vaak als een vernietigende kracht op de bestaande lokale moraal.