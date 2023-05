Als dronken mannen van twitter afblijven, zou het maar zo kunnen dat Kaag gewoon moet toegeven dat ze de allerslechtste minister aller tijden is en daarom liever weer iets gaat doen waar ze wel goed in is. Nee, wij hebben ook geen idee wat dat zou zijn. Terugtrekken uit Afghanistan is het in ieder geval niet. We horen natuurlijk allemaal dat ze zo’n goede diplomaat was, maar ja, wel in een tijd dat ze meer meiskes op de dienst wilden en wat die enorme successen van d’r zijn, daar hoor je haar alleen zelf over. Allemaal zaken die niet gebeurd zijn, maar als we haar moeten geloven ook alleen maar niet gebeurd zijn, omdat zij ze voorkomen heeft. Op zich herkenbaar: zo hebben we zelf vanmorgen nog een kettingbotsing op de A2 voorkomen alsmede ervoor gezorgd dat Zuid-Afrika de apartheid weer heeft ingevoerd. En dan is de dag nog maar net begonnen.