Noemde Theo van Gogh

Zijn columns staan gelukkig nog steeds online.

Je hoeft t niet altijd met hem eens te zijn, om ze te mogen waarderen...

Uit HP/De Tijd:

Waarheen leidt de weg… (april 1994)

Dat Leon de Winter niet alleen een groot denker is, maar ook een kunstenaar wiens engagement ons allen tot voorbeeld zou moeten strekken, blijkt maar weer ‘ns uit de brochure Handleiding ter bestrijding van extreem rechts, die sinds verleden week de schappen siert. Juist nu de natie wankelt onder de acht Kamerzetels die Janmaat voorspeld worden, juist nu de krachten der duisternis ons dwingen tot een keuze tussen lafheid of heldenmoed, tussen leven of niet-t-leven, nu schiet de adelaar van Oeteldonk ons te hulp en wendt al zijn morele gezag aan voor een onverbiddelijk: “Tot híer en niet verder…”

Onder de kop Dictatoriaal ingaan tegen CD en CP’86 lichtten De Winter en Van der Heijden verleden week in Het Parool hun beweegredenen toe. Zo verklaart de eerste: “Vrijheid van meningsuiting en van partijvorming zijn geen absolute zaken.” Ik herinner me een soortgelijke uitspraak van De Winter in Elsevier, tijdens een enthousiast pleidooi voor ‘de dictatuur van de democratie’. Die term heeft onze Leon geleend uit het jargon dat gebezigd werd tijdens Moa’s Culturele Revolutie, toen miljoenen tegenstanders van De Grote Roerganger over de kling werden gejaagd of in een van de honderden concentratiekampen de zegeningen van China’s democratie werd bijgebracht.

Je zou kunnen zeggen dat het bestrijden van Janmaat en de zijnen met termen uit een ideologie die verwant was aan die van de nazi’s te denken geeft over de spreker zelf. En dat een democratie die haar Janmaats niet in vrijheid van gedachtenuitwisseling de pas kan afsnijden weinig recht van bestaan heeft. Maar in tijden van gevaar (acht CD-zetels in een Kamer van honderdvijftig) passen zulke defaitistische gedachten natuurlijk niet.